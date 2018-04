Õnneks on aasta-aastalt hoonetulekahjude arv vähenenud. Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul oli Lääne-Virumaal 2015. aastal 116, 2016. aastal 93, mullu aga vaid 68 hoonepõlengut.

Kõige rohkem põleb hooneid Tapa vallas: kolme aasta jooksul on seda juhtunud 72 korral. Rakvere linnas on hoonepõlenguid aastatel 2015–2017 registreeritud 55 korral, Kadrina vallas on aga kolme aasta jooksul olnud kõigest 13 hoonetulekahju.