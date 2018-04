Kaks uut albumit järjest: Virumaa musameestelt sajab värsket toodangut

Kaheksa aastat pärast eelmise plaadi “Viive sünnipäev” ilmumist on Rassakas tagasi 11 uue looga. Vaheldumisi sünges ja humoorikas meeleolus elektroonilise tantsumuusika äärealadel kulgevate lugude kompotist on võimalik alates aprilli lõpust osa saada nii digitaalselt kui ka füüsiliselt, CD-plaati soetades.

Hiljuti ilmus Kalvikult & Lei­ne­rilt ehk Rakvere juurtega tantsumuusikuilt Taavi Kalvikult ja Tanel Leinerilt värske album “Kuidas me laivi tegime vol. 2”.

Album on jätkuks 2008. aastal ilmunud esimesele osale. Ajas on keskkond ja mehed veidi muutunud ning noorte pereisade kergelt rafineeritumat lähenemist on meeldivalt tunda ka albumil olevates lugudes.