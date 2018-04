Osta ära kirjaniku Žiguli

Virumaa Teatajas ilmus kuulutus, kus pakutakse autot VAZ 2107. 30 aastat vana auto eest küsitakse 6800 eurot. Kuulutusse on lisatud huvipakkuv märge, et müüdav auto on kuulunud kuulsusele. Selgub, et sellega on kilomeetreid mõõtnud kirjanik Nikolai Baturin.