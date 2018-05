Juhtkiri: tööjõukriisi pitsitus

Eesti on metsariik ning liigse metsaraie pärast on viimasel ajal palju südant valutatud. Samas on igati tervitatav see, et lisaks metsa ülestöötajatele ja selle mere taha müüjatele on üha rohkem tekkimas puidu väärindamisega tegelevaid ettevõtteid. Ning puitu tuuakse ka sisse, et sellele siin lisandväärtust anda. Just tooraine väärindamine on see, mis aitab meil riigina (ja seeläbi ka igaühel) rikkamaks muutuda.