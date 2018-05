Purunenud sild taastatakse kiiresti

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap ütles, et täpseid kalkulatsioone pole veel tehtud, kuid truubi paigaldamine ning tänava asfalteerimine läheb maksma umbes 30 000 eurot. Abilinnapea sõnul ei jää ükski selleks suveks kavandatud teetöö õnnetuse tõttu tegemata. “Reservfondis on raha ning mul on mõtteid, kust kokku hoida,” sõnas Paap.