Tamsalu pidutseb üle nädala  

Reedel, 25. mail on Tamsalu kultuurimajas mängude päev. Kavas on traditsiooniline mälumäng, aga võetakse mõõtu ka näiteks kabes, males ja pokkeris.

Laupäevane kultuuripäev algab ATV- ja mootorrattasõiduga mööda linna rahva äratuseks. Päeva jooksul saab külastada kohvikuid. Kultuurimaja juures on kogukonnalaat, kus kaubeldakse käsitöö, hoidised, taimede ja istikutega. Samas on avatud täika. Õhtul saab kultuurimajas vaadata kontsert-lavastust “Aeg”, mis annab lühiülevaate Eesti riigi sajaaastasest ajaloost, peatudes tähtsamatel sündmustel. Ülevaatesse on põimitud sobivad tantsud, laulud ja pillilood.