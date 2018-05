Haljala kool on täiesti õigel teel  

Mulle meeldib Eesti haridussüsteem. Mulle meeldib see, et meie üldhariduskoolidel on suur vabadus otsustada seda, kuidas õpetada ja mida õpetada. Kool saab teha valikuid õpetamise ja õpetajate osas ja õpetajad saavad teha häid sobivaid valikuid õppe sisus – selles, mida ja kuidas õpetada. Mulle meeldib ka see, et riik on piisaval määral reguleerinud seda, mida õpetada – meil on olemas põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.