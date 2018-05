Suitsiidiennetuslik film “Väljapääs” otsib Hooandjast valmimiseks väljapääsu  

Rauno Polmani sõnul on “Väljapääs” Piret Jaaksi novelli “Tagauksest” adaptsioon. Lugu kõneleb sellest, kuidas noor mees Villem läheb peale suhtest lahkumist enesehävituslikule teele ja tõmbab kaasa sõber Aaroldi, teadmata, et too on äsja vabastatud psühhiaatria­kliinikust.