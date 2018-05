Teet Suur avab kodutalus installatsioonide näituse

Teet Suur on avalikkusele tuntud eeskätt Rakvere jõulukuuskede moderniseerijana, tänu millele on see väike linn mitmel aastal järjest maailmakaardil figureerinud, ütlesid Voronja galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin ning lisasid „Lätete" sarja neljandal näitusel saab aimu, millist kunsti Teet igapäevaselt teeb. Näitusel saab näha Teet Suure skulpturaalseid vorme ja suureformaadilisi installatsioone.

Suur iseloomustab avatavat näitust järgmiselt. "Me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest ja on asju, mis teevad meid selleks, kes me oleme. Vahel saavad mõned ideed nähtavaks ja võtavad kuju nii valguses ja varjus, värvis ja materjalis. Saab näha tänatehtut või homseks loodut ja isegi tulevikutöid. Minu kunstikodu on minu kunstikindlus."