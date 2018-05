Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles, et politsei pole liiklusõnnetuse põhjustajat veel üle kuulanud. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja väärteomenetluse käigus. Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ütles, et silla parandamiseks suheldakse avarii põhjustanud sõiduki kindlustusfirmaga. Omavalitsus on võtnud esialgu hinnapakkumised. Nende järgi kulub silla parandamiseks 900–1200 eurot.