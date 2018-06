Jutusta meile, hällilaps!

Epp Orgmets, Lääne-Viru ettevõtlus- ja arenduskeskuse ettevõtluskonsultant

8.Sünnipäev on minu meelest pidulik päev. See on tähendanud mulle ka suve algust: ilmad on juba soojad, õhtud on kaua valged, kohal on ka tüütud sääsed, piibelehed õitsevad ning turuletid on täis maasikaid. Oma sünnipäeva pole ma kunagi suurejooneliselt tähistanud, olulisemad olid sünnipäevad ikka lapsepõlves, mil ootasin põnevusega pidu ja kingitusi. Nüüd aga tunnen rõõmu pere ja sõpradega koos olemisest.