Emotsioonid pääsevad mängus valla

Emotsionaalsemad pallurid lasevad pingelistel hetkedel skoorides tunded valla. Kes röögatab täiest kõrist, kes viibutab rusikat, kes tõstab sõrme püsti. Emotsioonid vallanduvad treener Rainer Vassiljevi sõnul automaatselt, ning kui mängija punktilisa tuues saltot viskaks, väljendaks see siirast rõõmu. “See on vahetu reaktsioon. See on automaatne liigutus, see ei ole läbimõeldud tegevus. Mida emotsionaalsem on mängija, seda atraktiivsemad on žestid,” kõneles ta.

Geimi otsustavas faasis ja mängu lõpus tuleb mängijatele särtsu juurde. “Mäng Rootsi vastu ei olnud emotsionaalses mõttes nii atraktiivne kui kolmapäeval, kui oli otsustav mäng ja hästi palju kaalul,” märkis Vassiljev ja tõdes, et tundeküllus on hästi palju kinni ka inimtüübis. Kes on väljaspool väljakut aktiivsem ja temperamentsem, on ka mängus emotsionaalsem. Vassiljev tunnistas, et viimasel ajal on ka rahulikuma loomuga eestlaste paremik tundelisemaks muutunud. “Paljud mängijad teenivad igapäevaleiba välismaal, kus on selliseid inimesi rohkem ümber, kes emotsioone näitavad. Mäng on läinud emotsionaalsemaks,” lausus treener.