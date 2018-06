Eile kella 13.49 ajal said päästjad teate, et Vinni vallas Aasuvälja külas põleb kaks ja pool hektarit raiesmikku ning noorendikku, põleng ohustas ka lähedalolevat raudteed.

Regiooni korrapidaja Ivar Innusaar rääkis, et tugev tuul oli korraks raudtee poole, kuid vihmasagar summutas hetkeks põlengu. Sellegipoolest teavitati raudteetöötajaid, et ümbruskonnas on suits ja rongijuhid oleksid seal ettevaatlikud.