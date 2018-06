Kärajatel keskenduti kultuuripealinnale

Narva linnapea Tarmo Tammiste sõnul on ülimalt positiivne, et Rakvere soovib osaleda kultuuripealinna programmis. “See oleks kogu Virumaa üritus. Narva kui vedur veab, mõtleme koos, mida saame teha, mida keegi pakub ja mis sellest kellelegi lisaväärtusena sünnib,” seadis ta lähtekoha. Linnapea sõnul on kultuuripealinnaks kandideerimine huvi Ida-Virumaa vastu tublisti tõstnud.