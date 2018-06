Rakverre kerkis installatsioonikirik

“Puud joonistavad siia ruumi ja võlvlae. Olemas on aknad ning seinad kujutab inimene ise juurde,” lausus Teet Suur. Installatsioonis on kasutatud 48 akent, millele on kantud puulehtede kujutisi. Aknad on plaanis ka valgustada, et jääks mulje, nagu seinteta kirikus põleksid tuled. Installatsioonikirik, mille tehnilise teostuse eest kandis hoolt Raiko Kaasik, jääb üles ka sügiseks ja talveks. “Raagus puud ja lumi annavad installatsioonile teistsuguse väljanägemise,” arvas Teet Suur.