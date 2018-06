Tamsalus Eesti esindustammikus käidi vandaalitsemas

Tapa vallavanem Alari Kirt ütles, et kahjud ei ole küll suured, kuid kurvaks teeb see, et leidub nõnda käituvaid inimesi.

Vallajuht märkis, et tänavune jaanipidu 22. juunil on plaanis pidada Tamsalu saja tamme pargis. “Räägime üritust organiseeriva Tamsalu kultuurimajaga, kuivõrd on võimalik kohaldada seal tavapärasest rohkem turvameetmeid,” sõnas Kirt ja lisas, et seni on Tamsalu kandi jaanipeod toimunud Porkunis, kuid kuna osa inimesi soovis, et pidu toimuks Tamsalus, tehti selline otsus.