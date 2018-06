Peanoogutusest koolide sõpruseni: eestlased õppisid Soomes  

Eestlaste ja soomlaste kohta räägitakse järgnevat lugu. Eestlane kirjeldab oma soove soomlasest partnerile ning too noogutab. Eestlane pragmaatilise inimesena arvab, et see tähendab nõusolekut. Tegelikult kinnitab soomlane peanoogutusega, et ta kuulab eestlast...