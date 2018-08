Nädala kaja: möödunuta pole tulevikku  

Kaptenite küla saab järjest li­sandväärtust juurde ja loodetavasti suudab see pisike, kuid eriline paik ajaga kaasas käia ning tehtavad muutused parimal võimalikul viisil ära kasutada.

“Kaadrid otsustavad kõik,” kõlas ühe kunagise kurja Nõukogude diktaatori ütlus. Loodan, et minu juba kahe nädala pärast koolimaja trepist õhetava näoga üles astuv ja haridustemplisse sisenev tütretirts leiab palju uusi sõpru ja et teda toetavad ja suunavad asjatundlikud pedagoogid. Et ta saab sealt aja jooksul oma peaga mõtlemise, analüüsimise ja valikute langetamise oskuse, mida elus väga vaja läheb.