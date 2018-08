FEB sulges nädala lõpuni kõik poed – küberrünnak tegi serverid tühjaks

Riigi infosüsteemi ametist (RIA) öeldi, et juhtunu asjaolud on selgitamisel ning võimaliku intsidendi kohta andmed puuduvad, ent amet saab viimaste kuude praktika pinnalt kinnitada, et lunavararünnakud on aktiveerunud ning mitu väiksemat ja suuremat ettevõtet on nende tagajärjel kahju kannatanud.