Nädala kaja: räägime minust poliitikas

President Kersti Kaljulaid kutsus roosiaias peetud kõnes kõiki lööma kaasa Eesti poliitikas. No kas just kõiki, aga ajakirjanikke nimetas ta küll. “Teadlaste, kirjanike, inseneride, ajakirjanike, õpetajate ja arstide aeg Eesti poliitikas ei ole möödas. Vastupidi, me vajame teid. Demokraatlik protsess on sama piinarikas kui loominguline protsess,” ütles ta.