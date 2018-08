Pühendagem kultuuripärandi aasta mälestuste kogumisele

Mina kutsun üles kõiki, kellele on oma kodu ja kogukonda, lähedasi ja tuttavaid ümbritsev vaimne pärand tähtis, seda koguma, säilitama ja väärtustama. Kuna mõiste “vaimne kultuuripärand” on väga lai, keskendun praegu ainult selle ühele liigile – mälestustele.

Selgitan mõne lausega, miks sellist pärandikorjamise tööd teha, siis võibolla mõistab lugeja seda ka oma mõttemaailmaga suhestada. Prantslastel on kõnekäänd: “Maailmas on ainult kolm asja, mille üle tasub üldse arutleda. Need on surm, armastus ja meri.”