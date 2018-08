Politseiteenistujate arv kasvab

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste selgitas, et aastate lõikes on toimunud töökorralduslikke ja struktuurilisi muudatusi, mis Rakvere politseijaoskonna isikkoosseisu suurust kujundavad. Kõige muu kõrval tuleb personali suurust vaadates silmas pidada väljakutsete arvu maakonnas ja üldist kuritegevuse statistikat, mis on langustrendis.

“Näiteks kümme aastat tagasi kuulusid Rakveres politsei hingekirja kõik majas tegutsevad inimesed, alustades remondimeestest ja lõpetades tugiteenuseid pakkunud inimestega. Täna pakuvad koristus- ja remonditeenust eraldi firmad ning tugiteenused on koondunud kesküksustesse. Niisamuti kuulus Rakvere arestimaja 2014. aastal korrakaitsebüroo alla ja teenindused olid eraldi kodakondsus- ja migratsioonibüroo koosseisus. Täna on need Rakvere politseijaoskonna hingekirjas,” rääkis Tammiste.