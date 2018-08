Kaido Höövelson pole veel erakonda välja valinud

"Kindlat erakonna eelistust veel ei ole," märkis Kaido Höövelson, kuid lisas, et kui valik on tehtud, saavad kõik sellest teada.

"Noored lähevad maalt ära ja see kriibib hinge," ütles Höövelson, lisades, et võibolla tasuks kaaluda maksueelise rakendamist maapiirkondadele, et inimesi maale tagasi tuua.