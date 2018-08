September toob muutusi liinibusside sõiduplaani  

Kuna väikesi muutusi on maakondlikus bussiliikluses omajagu, tuleks sõitjatel olla tähelepanelik ning uurida sõiduplaane, et mitte hiljaks jääda või peatuses asjatult oodata. Ülevaate muudatustest saab internetilehel peatus.ee, graafikud on kättesaadavad ka Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse kodulehel.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse liiniplaneerija Lääne-Virumaal Katrin Hanko rääkis, et aasta algusest, mil Lääne-Virumaa bussiliiklust hakkas korraldama ühistranpordikeskus, on viimane püüdnud end kurssi viia maakonna vajaduste ja kitsaskohtadega ning sättida bussiliiklust nii, et võetaks arvesse võimalikult palju reisijate tegelikku liikumist ning soove. Tema sõnul tuleb bussiliikluse korraldamisel lähtuda ka hiljutisest haldusreformist, sest omavalitsuste ühinemise järel on näiteks maapiirkonna elanikel vaja võimalust pääseda uude vallakeskusesse.