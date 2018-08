Rakvere linnajuhtide tervitus kooliaasta alguse puhul

Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees: “Looduse poolt kaasa antud uudishimu on see, mis meid küsima paneb. Tere tulemast kooli! Siin osatakse ja tahetakse õpetada vastuseid leidma. Rakveres kindlasti.”

Triin Varek, abilinnapea: “Sajandi suvi oma imeliste ilmadega hakkab sügisesse sõudma ja koolid alustavad õppetööga. Loodan, et kõigi suvepuhkus oli suurepärane, et oli võimalik pere ja sõpradega aega veeta, et jagus spordilaagreid ja muid mõnusaid koosolemisi. Tore, kui ka õppetöö kõrvalt jääb aega lemmiktegevusteks. Teadmised on tuleviku ehitamise üks olulisemaid alustalasid. Ärge võtke õppimist kui tüütut kohustust, vaid kui võimalust oma elu tänu teadmistele ja tarkadele valikutele ise kujundada. Innustuge, avastage ja inspireerige üksteist. Näidake üles rohkem sõbralikkust kaasteeliste suhtes ja aidake ikka abivajajaid oma teel. Lastevanematele soovin tugepakkuvat suhtumist. Kuulake oma lapsi ning leidke ühistegevusteks aega. Õigel hetkel öeldud heal sõnal on kulla hind. Soovin kõigile, nii õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele, head uue kooliaasta algust!”