Lembit Kaljuvee - püsiv nagu müür  

Laine laine järel tuleb hooga Eismal randa. Täna on nii. Ehkki õhku viskab sügise hõngu, on Lembit Kaljuvee (65) jõudnud juba teha varahommikuse karastava supluse. Kuigi kalastamisest on saanud tema igapäevane rituaal, merele ta ei lähe. Laines on tormi, paadiga minek oleks liialt uljas, ohtlik.