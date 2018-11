Kolumn: mis inimene sa oled?

See juhtus meie armsas maakonnakeskuses. Vaid vähesed kliendid olid pärastlõunasel ajal einestamas ning üleüldse kulges aeg ses söögikohas sündmustevaeselt õhtu suunas, kuniks sisenes üks valjuhäälselt naerda lagistav armastajapaar, mees ja naine kolmekümnendates eluaastates. Kogu nende olekust, igast viimsest kui keharakust kiirgas ümbruskonda üks ja ainumas sõnum: need siin on edukad inimesed. Need on võitjad. Eliit. Argumendid selle kasuks olid veenvad – moekad soengud, naise disainerikäekott ja sametjakk, mehe šikk ülikond, mis sobis läikima löödud kingadega nagu valatult. Olles teineteisest lausa jäägitult sisse võetud, adusid nad mõne teise olevuse ruumis viibimist alles siis, kui olid viimaks leti äärde jõudnud, et tellimust esitada.