Esiliiga võrgutiim lisas tabelisse võidu ja kaotuse

Nelja vooru järel hoiab maksimaalse 12 punktiga esikohta Tallinna Ülikool, kes edestab ühe punktiga Saaremaad. Nimetatud kaks võistkonda on ka ainsad, kes tänavu on suutnud kaotusi vältida. BMF / Rakvere Võrkpalliklubi on 12 meeskonna konkurentsis üheksa punktiga viies. Meeste esiliiga kohtumised jätkuvad 17. novembril.