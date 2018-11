Kui hing lahkub inimesest, aga mitte Facebooki kontolt

Inimesel, kes põeb rasket haigust, on mõelda sajast muust asjast kui sellest, mis saab pärast surma tema sotsiaalmeediakontost. Hulganisti muid muresid on perelgi. Igal aastal kustub Eestis keskmiselt tuhat eluküünalt enesetapu või õnnetusjuhtumi tagajärjel. Lähedase surma järel on omaksed leinas ning sellele, mis toimub samal ajal kusagil sotsiaalmeedias, ei pöörata harilikult mingit tähelepanu.