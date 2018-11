Judoklubi Mikado spordipoisid kogusid treeneri juubeliks hulga medaleid

“Tegin selle vea, et hakkasin liiga hilja kaalust alla võtma. Seda viga ma enam ei tee,” märkis noormees. Nelja päeva jooksul sõi Mark vaid paar kommi, et veresuhkur väga madalale ei langeks. Põhitegevuseks oligi tal magamine ja trenn – ning külmkapist eemale hoidmine. Pärast kaalumist võib sportlane kohe süüa ja juua ning vedelikutaset taastama hakata.

Kolm aastat tagasi oli noormehel hoopis teine probleem: kehakaal oli liiga madal ega küündinud 60 kilonigi. “Isa pani mind jõusaali kinni ning võtsingi juurde,” meenutas Mark naljatledes. “Liiga kerge on ka halb olla.” Mark käib võistlusteks valmistumas hoopiski Peterburis.

Christian-Marcus Kasesalu jõudis rahvusvahelisel Rothberg Cupil poodiumi kolmandale astmele ning saavutas Tartu linna meistrivõistlustel teise koha. Noormees on kroonitud ka Soome meistriks.

Treeneri sõnul on Jaanus andekas poiss, kes mängib ka väga hästi viiulit. Lausa professionaali tasemel. “Ta jõuab nii trenni kui ka muusikakooli. Kui tahta, siis jõuab kõike,” kiitis treener.

Treener Jevgeni Tširkin tunnistas, et kui vanasti tuli uusi lapsi judotrenni umbes 15–20, siis praeguseks ajaks on see hulk kokku kuivanud. Sel aastal tuli Mikado judo­trenni kuus uut mudilast.