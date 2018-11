Laia ampluaaga andekas näitleja Märt Avandi ütles mõni päev tagasi oma sünnikohas Rap­las, et toimunud kontserdid on korda läinud.

“Kalasid tuleb, aga see käib asja juurde. Tõdesime, et juba kolmandat korda selle koosseisu ja kambaga liikvele minna on õige. Kõik toimis nagu vanasti. Vanad head ajad tulid meelde ja kõik oli väga hästi,” kõneles Avandi.