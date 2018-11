Tuleva suve Viru Folk keskendub iiri kultuurile

Ja seda mitte ainult suurtel lavadel, vaid nii nagu Iirimaalgi, ka kõige ootamatumates kohtades. Iirlased lihtsalt on niivõrd muusikalembesed. Iirimaal vahetusüliõpilasena viibiv Viru Folgi korraldustiimi liige Henrika Trave räägib oma kogetust: "Olen juba väga ammu iiri muusika maailmas kergelt seigelnud, aga eales ei osanud ma oodata midagi sellist, mida hetkel Iirimaal õppimine ja elamine mulle pakkunud on. Sattusin elama majja, mis on muusikute seas üks tuntumaid, ja pea igal õhtul toimuvad siin jämmid, väiksed minikontserdid – kogu maja on sellest muusikast täidetud." Sellist elu oskab Trave hinnata. "Tasub ainult oma pill välja võtta ja alumisele korrusele minna, et olla osake nende kultuurist, sellest vabadusest, mida nende muusika pakub. Ei ole mina veel näinud, et ükski asjaolu takistaks neil pilli kohvrist välja võtmast ja mängimast. Vahet pole, kus või kellega oled, alati on seal vähemalt üks muusik, kes tõmbab jämmi käima, ja järsku on koos uhke seltskond erineva taustaga inimesi, kes oskavad midagi mängida. Lausa luksus!"