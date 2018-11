Politsei avastas ulatusliku reidi käigus mitu rikkumist

Enamikul õpilastest olid helkurid välisriiete külge kinnitatud. 56 õpilasel polnud helkurit näha. Umbes pooled neist selgitasid vestlusel politseinikega, et see on taskus. Põhjenduseks öeldi, et kooli tuldi autoga ega nähtud vajadust helkurit taskust välja võtta. Ligi 20 noort ütlesid, et olid helkuri ära kaotanud.

Rakvere patrullitalituse juht Reigo Loginov rääkis, et õues läheb üha varem pimedaks ja seetõttu on tähtis, et iga liikleja, olgu ta jalgrattur, autojuht või jalakäija, enda turvalisuse ja nähtavuse eest hoolitseks. "Jalakäija on liikluses alati nõrgem pool ja seetõttu on tähtis, et ta enne sõidutee ületamist veenduks selle ohutuses ja kinnitaks riiete külge helkuri, mis ta pimedal ajal nähtavaks teeb," sõnas Loginov.