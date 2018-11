Vaade: pinged Megavallas

Hiljuti vestlesin ühe Kadrina valla inimesega, kes ütles, et Kadrinas on elu igavaks läinud. Eks selle igava taga on palju asju, aga üks on kindlasti see, et vald liigub rahulikus tempos ning asju aetakse suurema sõdimiseta. Ilmselt mäletavad lehelugejad, et veel selle aasta alguses olid pinged Kadrina vallas haripunktis ja üks umbusaldamine ajas teist taga. Kinga said nii vallavanem kui ka mõned teised.