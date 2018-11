10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Alles see oli, kui Väike-Maarja saun remondist välja tuli. Arutleti, et küllap nüüd särab teine seestpoolt nagu nääriküünal. Pole enam millegi üle kurtmist. Ent võta näpust! Üks päris keskmine “iludusviga” jäi ikkagi külge. Enne remonti andis dušš vahetevahel veesagaraid. Nüüd on aga teine üpris tumm ja ihne. Mitte ainsatki tilka ei viitsi pritsida.

10 aastat tagasi

OÜ Arelo ja Tapa vallavalitsuse vahel sõlmitud raamlepingut, mille järgi on ette nähtud teha Tapa bussijaamas hulgaliselt ehitus- ja renoveerimistöid, ei saa täita, sest puudub vallavalitsuse ehitusluba. Loa väljastamine on Tapa vallavalitsuse istungitel korduvalt edasi lükatud põhjusel, et projekteerija, planeerija ja vallavalitsuse vahel on olnud mõne detaili suhtes erimeelsusi.