Plaan rajada jäätmekütusetehas teeb kohalikele muret

Roodevälja küla Terminali 12 kinnistu maaomanikuks on praegu Roodevälja Terminal OÜ ja hoonestusõigus on T. R. Tamme Auto OÜ-l, kes on ühtlasi rentnik. Mõlemad ettevõtted tegelevad kütuse ja bituumeni käitlusega ning kohalikud elanikud on avaldanud rahulolematust aeg-ajalt tuntava lõhnareostuse pärast.