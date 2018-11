Truu teatrile ja spordile, perele ja Aserile  

Aseri vabaajakeskuse juhatajana haarab Kaire vahel ka ise reketi. Kindlasti teeb ta seda traditsioonide kohaselt rahvusvahelise lauatennisepäeva hommikul esimeseks mänguks. Lauatennise kiituseks kostab Kaire, et seda on võimalik harrastada väga noorest east kuni kõrgeni, aasta läbi saab mängida, ilm ei loe. Mäng on emotsionaalne, eriti paarismäng, ja spordiala tervisesõbralik, vähe vigastusi, ning pole ka liiga kallis – mida veel tahta!

Sport ja teater on ilmselt Kaire Kutsaril geenides – mõlema sugemeid on ta pärinud esivanematelt ning andnud edasi oma lastele. Ilmselt pole palju naisi, kes on ostnud ühe krooniga hiiglasliku spordikeskuse, hoidnud seda töös ka ilma kütteta, ning selliste treeningutingimuste puhul on võidetud siiski meistritiitleid. Või vaadanud absoluutselt kõiki Rakvere teatri lavastusi – suisa mitu korda.