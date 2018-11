Taavi Rõivas õppis Oleg Grossi juures koogivorpimisteooriat

Päris kondiitripraktikaks poliitiku sõnutsi siiski ei läinud, tegemist oli eelkõige tutvumisvisiidiga, mille käigus sai ta aimu OG Elektra tegevusest ja tootmisest. “See, mida nägin, on muljet avaldav. Võimas tootmine ja veel võimsamad tulevikuplaanid. Nad on hea näide, et kogu logistika on võimalik panna siinsekeskselt toimima. See on oluline, et ettevõte näeb end Virumaa-kesksena,” sõnas Rõivas.