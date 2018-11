10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Vinni näidissovhoostehnikumis on fosfor-kaaliväetisi külvatud rohkem kui 700 ha-le. Kaheksa traktorit on kogu aja nimetatud tööl. Roodevälja osakonnas on fosfor-kaaliväetised antud juba kõigile põldheinapõldudele ja kultuurkarjamaadele. Lähematel päevadel lõpetatakse see töö ka teistes osakondades. Kimbutama hakkab ainult väetiste vähesus.