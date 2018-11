Vabadussõja algust meenutavad 100-aastased viljapead

Rutjalt pärit maastikuarhitekti ja floristi Maali Roometi sõnul teeb pärja eriliseks see, et materjaliks kasutatud mägimänni ja leinakase oksad pärinevad Haljala kiriku aiast. “Idee kasutada kirikuaias leiduvat tuli koguduse õpetajalt Margit Nirgilt. Pärga on lisatud meie enda Tenno talu lakast leitud pea 100-aastaseid viljapäid, mis sobivad ideaalselt sümboliseerima 100-aastast ajajoont,” rääkis Maali Roomet. “Pärja kompositsioon on teostatud vastavalt pärja sümboolikale: 100-aastane elutee koos kõigi tõusude ja mõõnadega,” lausus ta.