Väike-Maarja gümnaasium rebis teistest koolidest ette

Vinni-Pajusti gümnaasiumi direktor Henry Kallaste väljendas siirast rõõmu suurepärase positsiooni üle koolide koondtabelis ega lasknud end heidutada mõttest, et möödunud aastal oldi palju paremal positsioonil – 10. kohal. “Hea tulemus! Ja selle põhjuseks on igatahes head õpetajad,” lausus Kallaste. “Lend ei olnud üldse eriline, sest meil pole ju mingeid sisseastumiskatseid nagu mõnes teises koolis. Võtame vastu kõik, kes tulla soovivad,” rääkis koolijuht, kes kinnitas, et on oma õpetajatele tänulik ja tunnustab neid tubli töö eest.