“Iga linn, kui ta püstitab uusi suuremaid ehitusi, lähtub kahest seisukohast: 1) hoone ise ja hoone ümbrus peab wastama hoone otstarbele; 2) püstitataw hoone peab tõstma linna ilu ja wäärikust. Rakweres on ammu juhitud tähelepanu sellele, et meie Wabaduswäljaku ümbrus on lage, kus paraadide ajal tuisk möllab. On rõhutatud wajadust Wabaduswäljakut ümbritseda wäärikate ehitustega.