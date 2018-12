Repliik: advent kreisilinnas

Lausa nii palju, et kella viieks tulijad ei pääsenud kuuse lähedalegi. Lava kõrgus kesk inimmerd, pisikesed müügiputkad kadusid abitute päästepaadikestena massi sisse. Koor laulis. Linnapea ja pastor kõnelesid jõulurahust ja -ilust. Järgnes põnevust kehutav numbrilugemine: viis, neli, kolm, kaks, üks ... ja kuusk lõi särama, olles tunnistuseks sellest, et nüüd on see oodatud rahuaeg saabunud.