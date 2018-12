10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Õmblusvabriku “Virulane” rahval seisab ees igasügisene hulgikaubanduse laat Moskvas – Sokolniki pargi paviljonides. Kaasa võetakse naiste kõrgema sordi kevad-, sügis- ja talvemantlid. Lepinguid tahetakse sõlmida ligi miljoni rubla ulatuses. Seni on suuremad partiid naistemantleid läinud Kaliningradi oblastisse, Kirgiisiasse ja Kasahstani.

10 aastat tagasi

Inju lastekodu loodab järgmisest sügisest kolida uutesse ühepereelamutesse, kus on kohti 40 lapsele. Praegu on lastekodus kasvandikke poole vähem ning tõenäoliselt tuleb hakata pidama läbirääkimisi teiste lastekodudega. Kolimise ajaks on lapsi lastekodus praeguse 23 asemel umbes 17-18, kellest komplekteeritakse kaks peret ehk pool ettenähtust.