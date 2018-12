Päästjad uurisid kaubanduskeskuseid

Neljas kaubanduskeskuses polnud korras tuletõkkeuksed. Neist kahes olid uste sulgemise mehhanismid kulunud või katki, mistõttu uksed ei sulgunud korralikult. Ühel juhul tuvastati, et tavasituatsioonis uste lahtises asendis fikseerimiseks mõeldud magnet oli seina küljest lahti ja ukse sulgur oli lahti ühendatud. Ühes kaubanduskeskuses oli automaatse sulgemissüsteemiga tavasituatsioonis avatud tuletõkkeukse ette paigutatud müügis olevate jalatsite riiul, mis õnnetuse korral oleks takistanud ukse sulgumist. See omakorda tähendanuks õnnetuse puhul tule ja suitsu kontrollimatut levikut, mis põhjustab suuri kahjustusi ning seab ohtu inimesed. “Tuletame meelde, et tuletõkkeuksed on ette nähtud tule ja suitsu leviku tõkestamiseks. Seda eesmärki täidab ainult töökorras ning suletud või automaatselt sulguv tuletõkkeuks,” rõhutas Sepajõe.