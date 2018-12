Marilyn Kerro palub abi inglitelt

Marilyn Kerro sõnutsi tuleb ta surnumaailmast nüüd välja ja hakkab rohkem vaatama inglimaailma. “Inimesed peaksid mõistma seda, et must maagia ei ole midagi sellist, kus kelleltki midagi ära võetakse või midagi antakse. Või siis et ma võtan selle voodoo-nuku kätte ja hakkan kellegi kahjuks teda torkima. Ma küsin surnumaailmast abi, see on nende nukkude tegelik mõte,” rääkis Kerro.

Ta lisas: “Praegu tunnen ma, et kuna mul on väike laps, pole mul seda vaja. Ma küsin abi enda kaitseinglitelt, need on kõigil olemas. Kui hakkan kunagi inimesi vastu võtma, siis surnumaailma asemel hakkan ma abistama kaitseinglite abil. Minu töö on natukene muutunud. Ma olen hakanud töötama läbi oma kaitseinglite, olen hakanud nendega rääkima. Inimesed peaksid samuti rohkem enda kaitseinglitega rääkima.”