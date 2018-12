Sõduritest saavad mehhanismijuhid

"Valisime kursusele need mehed, kellel olid eeldused ning motivatsioon erialal töötada. Lisaks arvestasime sõdurite tsiviiltaustaga, nii mõnigi neist on suurte masinatega juba enne teenistust kokku puutunud või elatist teeninud," ütles kursuse ülem nooremleitnant Sten Kusma. "Kursuse algul olid sõdurid ettevaatlikud, kuid tänaseks on nad omandanud julguse ning vajaliku vilumuse, et masinatega opereerida ning etteantud töid teostada," lisas Kusma. Kursuseülem leidis, et omandatud oskused ning eri masinate juhtimisõigus tulevad sõduritele kasuks ka tsiviilelus. Need annavad paremad võimalused tööturul, aga tähendavad ka kogemust ja julgust, mida igapäevaellu kaasa võtta.