Lasteaia remont tõi alevikku teise lifti  

Uuendatud lasteaia avamistseremoonia juhatasid meeleoluka kontserdiga sisse töötunkedes mudilased. Neile järgnesid õpetajad, kes olid tänusõnad pannud omaloomingulisse laulu. See algab nii: “Meie maja laululugu, see on meie tänulugu. Vallavanem õigel kursil, Innal näpud rahapulsil ...”