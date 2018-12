Reisirong läks Kundasse teisipäeval, laupäeval ja “tarwidust mööda”

Seda, et susla ehk kitsarööpmelise raudtee rongiga sai Sondast läbi Tudu Mustveesse ja Tamsalust Türile, mäletavad veel paljud, kuivõrd need raudteeühendused suleti lõplikult alles 1972. aastal. Aga kas teadsite, et reisirongiga sai ka Rakverest Kundasse ning et Rakvere ja Tapa vahel olid lisaks Kadrina jaamale veel Udriku, Neeruti, Hulja ja Risu peatuskoht?