Tapakad tunnistasid HC Tallinna paremust

Tapa kasuks kogunes Vahur Oolupi arvele kuus tabamust, Ranet Nüüd sai kirja neli ja Marten Saar kolm väravat. Endrik Jaanis viskas kaks ning Ivary Volkov, Raimond Himma, Mihkel Koppelmann ja Gert Trofimov igaüks ühe värava. Meistriliiga parima väravaküti Vahur Oolupi arvele on tänavuse hooaja jooksul kogunenud 60 tabamust. Oolup tunnistati ka meistriliiga novembrikuu parimaks mängijaks. 18-aastane Oolup tegi koduklubi eest novembris kaasa kolm meistriliigamängu, ja ehkki Tapa jäi võiduta, hindasid vastaste juhendajad ta iga kord mängu parimaks, kokku kogus ta 30 punkti. “Kuu parimaks hindamine on ikka väga suur tunnustus,” sõnas Oolup.

“Arvestades, kui palju häid mängijaid Eesti meistriliigas kaasa teeb, on see auhind mulle suureks motivaatoriks. Eriliseks teeb selle veel tõsiasi, et novembris mängisime eranditult tippmeeskondade vastu ja et valiku sooritavad vastaste peatreenerid,” lisas ta.